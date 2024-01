Tadeu Schmidt fala sobre desistência de Vanessa Lopes - Reprodução de vídeo / TV Globo

Tadeu Schmidt fala sobre desistência de Vanessa Lopes Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 20/01/2024 10:43

Rio - Tadeu Schmidt falou sobre a desistência de Vanessa Lopes na edição ao vivo do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, na noite desta sexta-feira. A influenciadora digital apertou o botão e deixou a casa mais vigiada do Brasil após apresentar confusão mental nos últimos dias do reality.

"Que sexta-feira! Na tarde de hoje, tivemos uma desistência. Vanessa Lopes apertou o botão e foi embora", disse o apresentador logo no início do programa. Pouco tempo depois, o público conferiu o momento da desistência de Vanessa e a reação dos brothes com a decisão dela.

"Agora, são 22 lá na casa e o 'BBB' segue em frente", disse Tadeu, que repercutiu o assunto com os confinados. "Hoje não foi um dia comum, né? A decisão da Vanessa foi uma decisão dela. Ninguém dentro dessa casa deve se culpar por nada. A Vanessa já seguiu para a casa dela, vai seguir com a vida dela, a gente deseja tudo de bom pra ela. E a gente segue com o nosso jogo aqui".