Fernanda do "BBB 24"Reprodução/Globo

Publicado 20/01/2024 15:40

Rio - Fernanda conversou com Pitel devido ao fato da assistente social ter sido indicada ao Paredão pelo líder da semana, Matteus, nesta sexta-feira (19).

O gaúcho justificou a sua escolha pelo distanciamento que ele teria com a alagoana, dentro da casa. Maior aliada de Pitel no jogo, Fernanda tentou encontrar o motivo deste estranhamento entre eles.

"Esses argumentos de 'não falo muito com você', mas você nunca vai ser planta, porque você fala com todo mundo. Fala com Rodriguinho, fala com os meninos, fala com todos os Camarotes, conversa com todo mundo. Não fala com o menino que está sempre agarrado na garota", disse ela.

A assistente confirmou que não tem afinidade com o brother. "A gente não tem o mesmo jogo. Já disse que não vou fazer essa volta", explicou.