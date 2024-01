MC Bin Laden - Reprodução / TV Globo

MC Bin LadenReprodução / TV Globo

Publicado 20/01/2024 15:25

Rio - MC Bin Laden narrou para Luigi e Vinicius neste sábado (20), uma situação dramática que viveu durante uma viagem ao Egito, por conta de seu nome artístico.

fotogaleria

O funkeiro ouviu uma de suas músicas em uma loja, e ficou receoso. "Quando chegou na loja de perfume e estavam nos atendendo. Os funcionários deixavam a gente experimentando. Daqui a pouco tocava: 'Vai. Minha ex tá bem, só não está melhor que eu'" [trecho de seu hit Minha Ex], conta. E segue: "Eu falei: 'O que esse cara está fazendo?'. Eu sem graça, com medo. Imagina. Estou no Egito, com nome de MC Bin Laden, vai saber qual é a fita", disse ele.

Porém, o MC também relembrou que foi muito bem recebido em outro estabelecimento. "Chegou no bagulho das roupas, o cara sumiu, todo mundo sumiu. Colocaram um tapete vermelho para a gente na loja. Na hora que eu olhei, estava a maior fila de pessoas", acrescentou, sem citar o contexto.