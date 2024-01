Valesca provoca Rodriguinho em festa do BBB 24 - Reprodução de vídeo

Publicado 21/01/2024 09:14 | Atualizado 21/01/2024 11:00

Rio - Uma das atrações musicais da festa do "BBB 24", Valesca causou o maior furor nas redes sociais, neste sábado. Tudo porque os internautas acreditam que a cantora afrontou Rodriguinho, que estava sentado durante a apresentação dela. Em um momento, a funkeira se dirigiu à frente do ex-vocalista de Os Travessos, para cantar "Xerec** no chão", e dançar. Ele, no entanto, se levantou rapidamente do local.

"Valesca Popozuda indo afrontar o Rodriguinho que estava assistindo o show dela sentado já é um dos melhores momentos dessa edição", opinou um usuário do X, antigo Twitter. "Valesca em uma festa conseguiu fazer o que ninguém fez: tirou o Rodriguinho do sofá", afirmou outro, aos risos. "Valesca indo dançar na frente do Rodriguinho. Maravilhosa! To passando mal", disse uma terceira pessoa.

Os internautas também repercutiram o fato de Valesca ter cantado a música "Vem Amor, Bate Não Para" em sua apresentação e relembraram a crítica que Rodriguinho fez sobre a letra da canção, que esteve no repertório do show de Ludmilla no reality. ""Eu não gosto e nunca vou gostar de uma palavra, 'bate o pau na minha cara', pir*, chibata, nunca vai ser legal", disse ele, na ocasião.

Em sua rede social, Valesca quis saber se os fãs tinham gostado do show e confirmou a afronta. "Teve recado para as mulheres se sentirem divas com seu corpo, teve a música da Ludmilla para afrontar, teve Beyoncé, teve Lady Gaga. E teve afronte. Gostaram do show?", perguntou.

Em conversa com Wanessa e Yasmin, Rodriguinho falou sobre o momento em que Valesca se aproximou dele. "O que ela estava fazendo, meu. Só tinha eu ali", afirmou ele. "Ela estava querendo te animar", opinou a filha de Zezé di Camargo. "Só ele sentado, o vou lá", disparou ele sobre a cantora.

Teve recado pras Mulheres se sentirem divas com seu corpo, teve a música da @Ludmilla pra afrontar, teve @Beyonce teve @ladygaga e teve afronte!!! Gostaram do show? #valescanoBBB — Valesca Popozuda #xerecaonochao (@ValescaOficial) January 21, 2024

valesca popozuda indo afrontar o rodriguinho que tava assistindo o show dela sentado já é um dos melhores momentos dessa edição #bbb24 pic.twitter.com/Iop266qiUd — cris dias (@crisayonara) January 21, 2024

A Valesca levando todo mundo pra dançar onde o Rodriguinho tava sentado e fez ele levantar KAKAKAKAKAAKAKAK DIVA DEMAIS pic.twitter.com/TKG7AID3AP — SAINNT (@eusainnt) January 21, 2024

Valesca em uma festa conseguiu fazer o que ninguém fez: tirou o cudriguinho do sofá KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK e agora o rodriguinho?#bbb24 pic.twitter.com/KzWnxOyUrj — jeff (@JeffyuriYuri) January 21, 2024

a Valesca botando “vai amor bate não para” pra irritar o Rodriguinho eu vo mijar KKKKKKKKKKKKK #BBB24

pic.twitter.com/lvKjm6RjBI — mc vittor latino (@iamjoohn10) January 21, 2024

Rodriguinho levantando na velocidade da luz quando a valesca foi rebolar a raba na frente dele KKKKKKKK #BBB24 pic.twitter.com/6PZSchrqa6 — c (@caitsyou) January 21, 2024

Rodriguinho já bolado pq a Valesca foi dançar com ele kkkkkk a câmera saindo pic.twitter.com/FNPYkGlag5 — badb (@comentababybrun) January 21, 2024