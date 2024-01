Michel do "BBB 24" - Reprodução/Globo

Michel do "BBB 24"Reprodução/Globo

Publicado 21/01/2024 18:42

Rio - Michel conversou com Marcus Vinicius no gramado da casa do "BBB 24", neste domingo (21), enquanto cumpriam o Castigo do Monstro. Na ocasião, o professor de Geografia opinou sobre uma possível saída de Nizam