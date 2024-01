Wanessa Camargo - Reprodução/Globo

Publicado 20/01/2024 22:06

Rio - Wanessa Camargo falou sobre detalhes de sua vida pessoal que foram expostos ao público, fora do " BBB 24 ", neste sábado (20).

Em conversa com Rodriguinho e Michel, a cantora comentou as reportagens que fizeram sobre sua intimidade, quando ainda era adolescente.

"Eu já passei por coisas midiáticas muito pesadas", afirmou. Na sequência, acrescentou que se envolver em polêmicas, para ela tem um outro "peso".

Isso porque, quando tinha 19 anos, conforme lembra, um veículo jornalístico expôs a perda de sua virgindade.

"Saiu nas páginas amarelas daquela revista famosa, eu chorando porque meu pai não sabia. O Brasil inteiro falando da minha virgindade. Eu com 19 anos caindo no chão de vergonha do meu pai", contou.