Bruna Amaral e Rodriguinho - Reprodução

Bruna Amaral e RodriguinhoReprodução

Publicado 21/01/2024 11:55

Rio - Bruna Amaral, mulher de Rodriguinho, usou as redes sociais, neste sábado, para desabafar sobre as críticas que o cantor, confinado no "BBB 24", da TV Globo, tem recebido dos internautas. Ela disse que prefere não opinar sobre a situação e deu a entender tomará as medidas necessárias em relação ao caso.

fotogaleria

"Vocês perceberam que eu não hablei (falei) mais, né? Que eu estou quieta. Até por que se eu falar tudo que eu penso, nesse mundo cheio de 'mimimi', eu vou ser presa. Mas estou só observando tudo o que está acontecendo. E advogado está trabalhando", afirmou Bruna, no vídeo.

Na última terça-feira, a mulher do cantor mostrou algumas ameaças recebidas por ele e ratificou que não iria tolerar mensagens de ódio. "Agora vou começar a expor esse tipo de palhaçada que está acontecendo, e muito, por aqui! É melhor vocês pararem ou vai ser pior. Falta de aviso não foi", iniciou.

Na sequência, a influencer exibiu algumas mensagens enviadas por alguém que, supostamente, havia demonstrado interesse nos shows de Rodriguinho. Na tela, era possível ver o número desconhecido questionar sobre a contratação de um espetáculo do artista, ao que Bruna pergunta a data e o local, além de afirmar que os eventos acontecerão "assim que ele sair do programa".

Sem resposta, a mulher do pagodeiro voltou a solicitar as informações e o "contratante" parte para a ameaça. "Vamos receber ele no aeroporto com arco e flecha, esse velho surubim malhado por falar mal da nossa gente", disse a pessoa nas imagens publicadas por Bruna.

Polêmicas no 'BBB'



Recentemente, Rodriguinho tem chamado atenção por alguns posicionamentos polêmicos na 24ª edição do "Big Brother Brasil". Ainda nos primeiros dias do reality, o artista referiu-se à participante Isabelle como "índia" e acabou sendo corrigido por ela, que explicou o lado pejorativo do termo. Entre os amigos, o brother também tem feito piadas constantes a respeito do corpo de Yasmin Brunet, além de sua compulsão alimentar, chamando a sister de "descuidada" e alegando que ela "sairia rolando pela casa".