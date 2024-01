Anitta recebe resposta sincerona de fã e cai na risada - Reprodução do Instagram

Publicado 21/01/2024 08:06

Rio - Anitta, de 30 anos, atendeu alguns fãs antes de comandar seu ensaio de Carnaval, em Recife, neste sábado, e se surpreendeu com o look usado por um deles. A Poderosa notou que a camisa do admirador com sua foto era 'pirata' e provocou ele. O rapaz, no entanto, deu uma resposta sincerona e divertiu a cantora. O momento foi compartilhado no Instagram da artista.

"Não acredito! Você mandou fazer!", disparou Anitta. "Mandei fazer. Mais em conta", explicou o fã. "Pirata!", reagiu a cantora, que alfinetou o rapaz. "Você não está apoiando a carreira da cantora". Ele, então, mandou a real para a artista. "Estou aqui lhe apoiando, querida!". A cantora se divertiu com o comentário e, logo depois, posou toda sorridente para fotos ao lado do fã.