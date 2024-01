Thiaguinho grava DVD em São Paulo - Marcelo Sá Barretto / Agnews

Thiaguinho grava DVD em São PauloMarcelo Sá Barretto / Agnews

Publicado 21/01/2024 10:49

Rio - Thiaguinho, de 40 anos, gravou seu novo audiovisual, intitulado "Sorte", na noite deste sábado, em São Paulo. O projeto contou com as participações de Liniker, L7nnon, Rael, Pinha Presidente, Coral do Imba e Billy SP. Durante a apresentação, o cantor trocou de look algumas vezes.

fotogaleria

Artistas como Rafael Zulu, a influenciadora Daia de Paula, ex-namorada de Caio Castro, Fred Bruno, André Marinho e a mullher, Drika Marinho e Vitão estavam na plateia.

Antes de subir ao palco, Thiaguinho posou todo sorridente ao lado da namorada, Carol Peixinho. A influenciadora digital, inclusive, se divertiu bastante. Ela cantou e dançou muito ao som das músicas do amado.