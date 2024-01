Flávia Alessandra com a família - Reprodução/Instagram

Flávia Alessandra com a famíliaReprodução/Instagram

Publicado 20/01/2024 16:30

Rio - Flávia Alessandra tem utilizado do verão para descansar e recarregar as energias. Nesta sexta-feira (19), ela compartilhou registros de um passeio de barco em Arraial do Cabo.

Nas imagens publicadas nas redes sociais , além de parte da família da famosa, também é possível ver os animais, como um cachorro e um gato.

Nos comentários, os internautas interagiram. "Que mulher maravilhosa", escreveu um. "Você não cansa de ser linda?", enalteceu outro.

Já neste sábado (20), a atriz mostrou uma visita para uma estátua de si mesma, também localizada em Arraial do Cabo.

O momento se chama "Mirante Flávia Alessandra" e existe desde 2013, na Região dos Lagos. Flávia nasceu em Arraial do Cabo e recebeu a estátua em tamanho real, da artista plástica Christina Motta.