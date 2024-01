Kayky Brito mostra dia de fisioterapia na piscina, quatro meses após acidente - Reprodução / Instagram

Publicado 20/01/2024 16:21 | Atualizado 20/01/2024 16:27

Rio - Kayky Brito, de 35 anos, usou as redes sociais, neste sábado (20), para mostrar sua rotina de fisioterapia depois do grave acidente sofrido ano passado, quando foi atropelado na Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio de Janeiro.

"Isso é só um vídeo para dizer pra vocês que a fisioterapia é todo dia. Eu morro de saudades de conversar com vocês. Ando meio afastado, me recuperando, mas tenho muita saudades", disse o artista no Stories do Instagram.Kayky foi atropelado na madrugada de sábado, 2 de setembro de 2023, na altura do posto 6, na Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio de Janeiro, enquanto atravessava a pista em direção ao seu carro. O ator passou por cirurgias para fixação de fratura na pelve e no braço direito. Atualmente, Kayky segue com seu tratamento para total recuperação.