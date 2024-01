Tata Werneck compartilha vídeo de despedida de ?Terra e Paixão? e diverte internautas - Reprodução / Instagram

Publicado 20/01/2024 14:55 | Atualizado 20/01/2024 15:13

Rio - Tata Werneck, de 40 anos, postou neste sábado (20), em seu Instagram, um vídeo com momentos especiais ao lado dos amigos de elenco da novela "Terra e Paixão", da TV Globo, que chegou ao fim na sexta-feira (19) . A comediante aproveitou para agradecer e se despedir da equipe.

No vídeo, ao som de "You're The One That I Want", do filme "Grease", os artistas aparecem dançando e se divertindo durante as gravações finais da novela das 21h. "Grease nos tempos da soja", brincou Tata.

Nos comentários da publicação da publicação, artistas e seguidores se divertiram ao assistir o vídeo. "Amei!! Maravilhosos demais!! Parabéns, divona linda!", elogiou Sandy. "Deu vontade de dançar", comentou Fátima Bernardes. "Os takes são os melhores. Como nos divertimos. Meu Deus do céu. Quanta coisa maravilhosa", disse Barbara Reis. "Puro entretenimento na telona e aqui", escreveu a fã. "Que vibe gostosa!", enalteceu mais uma.