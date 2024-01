Rafa Kalimann posa de biquíni e exibe o corpo em forma - Reprodução do Instagram

Publicado 20/01/2024 08:50

Rio - Rafa Kalimann, de 30 anos, está curtindo uns dias de descanso em Caraíva, na Bahia, e mostrou aos seguidores do Instagram, nesta sexta-feira, algumas fotos da viagem. De biquíni, a influenciadora digital e ex-BBB posou em meio às belezas naturais do local e exibiu as curvas perfeitas.

"Vim pela cura, renovo, lavagem, presença", escreveu Rafa em uma das imagens publicadas na rede social. Em outro momento, a atriz desabafou: "Estava meio duro para mim. E aí eu resolvi vir para cá, foi até uma surpresa mesmo, que eu não sabia que eu teria quatro dias de folga, mas foi necessário. Cheguei aqui e entendi a importância da pausa. Eu realmente precisava sair da rotina e me permitir tirar um pouco o olhar e o foco do meu trabalho".