Kelvin e Ramiro se casam no final de Terra e Paixão - Reprodução

Publicado 19/01/2024 22:55

Rio - O último capítulo de "Terra e Paixão", da TV Globo, foi ao ar nesta sexta-feira (19) e contou com mortes, casamento, nascimento bebês, além do desfecho da disputa pelas terras, que foi o motivo de grandes conflitos na trama e a revelação de quem matou Agatha (Eliane Giardini). Confira tudo o que rolou no final da novela das 21h!

Após se desesperar por ver Kelvin (Diego Martins) sendo feito de refém por Antônio (Tony Ramos), Ramiro (Amaury Lorenzo) atirou e matou seu ex-chefe. Com isso, o cowboy acabou sendo preso pelo crime e se despediu de Kelvin com um beijo. Quem reapareceu com novo visual para se despedir de Antônio foi Irene (Gloria Pires), que estava fugitiva da polícia e mostrou que ainda vive no luxo.

Mas nem só de tragédia se resumiu o episódio final. A bolsa de Aline (Barbara Reis) estourou no altar de seu casamento com Caio (Cauã Reymond) e a noiva saiu correndo para o hospital onde deu à luz aos dois filhos do casal. Já a briga por terras, que foi o motivo de tantos conflitos em "Terra e Paixão", chegou ao fim. Caio e Petra (Debora Ozório) vão tocar juntos os negócios envolvendo a plantação e, além disso, vão transformar a mansão em uma clínica psiquiátrica especializada para atender mulheres vítimas de violência doméstica.

Outro desfecho da novela foi revelado: Angelina (Inez Viana) matou Agatha (Eliane Giardini) envenenada. Já Gentil (Flávio Bauraqui), foi o responsável por empurrar a vítima da escada. Além disso, Graça (Agatha Moreira) ficou grávida de Jonatas (Paulo Lessa), Lucinda (Débora Falabella) saiu do coma e voltou para casa, e Silverio (Samir Murad) foi preso após armar a fuga de Antônio.

E teve casamento! Para a alegria dos telespectadores, Kelvin e Ramiro se casaram e celebraram a união com um beijão de língua. A cena foi bastante elogiada nas redes sociais.

