Bárbara Evans muda o visualReprodução / Instagram

Publicado 21/01/2024 11:30

Rio - Bárbara Evans, de 32 anos, mudou o visual no sábado (20), e mostrou o resultado em suas redes sociais. A modelo, que já era loira, clareou ainda mais os fios.

"Uma nova mamãe! Obrigada a todos os envolvidos", escreveu na legenda da publicação.Os seguidores rasgaram elogios elogios a Bárbara e comentaram que ela está muito parecida com a mãe Monique Evans. "Está linda e muito parecida com sua mãe", comentou uma fã. "Você está a cara da sua mãe", disse outra. "Maravilhosa! Ficou parecendo ainda mais sua mãe", opinou a internauta.A influenciadora é mãe de Ayla, de 1, e recentemente, deu à luz aos gêmeos Antônio e Álvaro que chegaram ao mundo no finalzinho de novembro do ano passado.