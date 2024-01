Yasmin Brunet diz para Rodriguinho e Pitel que vai ’arregaçar macho’ que falou de seu corpo no reality - Reprodução / Instagram

Publicado 22/01/2024 17:36 | Atualizado 22/01/2024 18:14

Rio - Yasmin Brunet afirmou nesta segunda-feira (22), durante conversa com Rodriguinho e Giovanna Pitel, que não vai aceitar críticas sobre seu corpo e está determinada a enfrentar quem fez comentários desrespeitosos dela no "Big Brother Brasil 24".

Os comentários sobre o corpo de Yasmin aconteceram no quarto do líder , em 13 de janeiro. Rodriguinho, Nizam e Vinicius opinaram sobre a beleza e o corpo da modelo.Hoje, durante a conversa, Yasmin ameaçou sobre o ocorrido, sem saber que Rodriguinho está envolvido. "Se ninguém quer repetir [o que foi dito] é porque foi bizarro. Essa é a real, ponto final", disse ela. "É porque não quer se comprometer. É f*da, porque o mínimo que se pode fazer, depois de falar, é aguentar a tora do negócio que falou", declarou.Yasmin avisou já o que vai fazer se descobrir quem fez os comentários. "Cara, se eles falaram alguma coisa escrota da gente, e acabou que fiquei do lado de um deles, vou ficar muito p*ta. Vou metralhar, vou arregaçar, vou arrombar o cara lá fora, te juro", prometeu. "Estou ficando com raiva já", avisou.Rodriguinho então tentou botar amenizar a situação. "Vai nada, cara. Vai sair e não vai querer nem lembrar disso", falou ele. "Você não me conhece", frisou Yasmin.