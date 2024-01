MC Bin Laden do "BBB 24" - Reprodução/Globo

Publicado 22/01/2024 12:11

Rio - MC Bin Laden afirmou que se casaria com Beatriz , caso tivesse conhecido a sister fora do "BBB 24", em uma conversa realizada nesta segunda-feira (22).

A vendedora ficou sem graça com a fala do cantor, mas recebeu o apoio dos colegas do quarto Fada, que passaram a torcer pelo casal.

"Se eu te conhecesse fora, eu casava. Eu sempre buscava minas pela personalidade, pelas qualidades. (...) É pra você reconhecer quem você é. O cara que ficar com você ganha um p*ta diamante, na loteria!", disse ele.