Nizam é o quarto eliminado do ’BBB 24’Reprodução

Publicado 22/01/2024 07:22 | Atualizado 22/01/2024 07:28

Rio - Nizam se tornou o quarto eliminado do "BBB 24" na noite deste domingo. O brother teve apenas 17,14% dos votos para ficar no programa e levou a pior na disputa contra Giovanna Pitel, que teve 37,49%, e Raquele, que ficou com 45,37%. No total, o paredão contou com 13.999.624 votos.

Em seu discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt falou sobre como os participantes muitas vezes não olham pra si mesmos dentro da casa e citou a confusão dos "espelhos" com Vanessa Lopes, que Nizam disse que a tiktoker falava com as pessoas sempre se olhando no espelho.

"Em duas semanas, algumas pessoas chamaram mais atenção que outras. A gente aqui de fora já enxerga direitinho alguns personagens com suas personalidades, características bem marcantes. Mas você consegue se enxergar aí dentro? Você consegue se ver nessa casa? Você conseguiria descrever com precisão a sua participação no BBB?", perguntou Tadeu.

"Nunca é fácil enxergar nós mesmos como nós realmente somos. Você tem convicção de que está fazendo tudo que é necessário dentro dos seus próprios limites pra ir adiante. E se as pessoas estiverem vendo exatamente o contrário do que você vê? Tipo, você está se vendo no espelho. Mas as pessoas estão olhando diretamente pra você, sabe? No espelho, a imagem fica invertida", continuou.

"Você está mexendo a mão direita, e no espelho aparece uma pessoa mexendo a mão esquerda. Você escreve da esquerda pra direita, no espelho é como se fosse da direita pra esquerda. Todas as palavras diante do espelho são lidas exatamente de trás pra frente. A gente te vê direito, você se vê invertido. Em outros tempos, participantes com seu perfil já foram longe. Agora, tivemos um paredão com troca de posições de sexta pra hoje. O resultado final está aqui, e a gente pode dizer que tudo começou no espelho. Quem sai hoje é você, Nizam", finalizou.

Ao deixar a casa, Nizam disse: "Bom jogo, galera". Ao lado de Tadeu no estúdio, o brother disse que tentou mostrar quem é.