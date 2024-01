Thais Fersoza leva invertida da irmã de Nizam - Reprodução

Thais Fersoza leva invertida da irmã de NizamReprodução

Publicado 22/01/2024 08:09 | Atualizado 22/01/2024 08:15

Rio - Thais Fersoza, apresentadora do "Bate-Papo BBB", levou uma "bronca" da irmã de Nizam Hayek, que foi o último eliminado do "BBB 24" . Depois de ouvir as críticas de Thais sobre a participação de Nizam no reality show — ele foi acusado de ser machista e manipulador pelos internautas —, Hanna disse que Thais ironizou o tique de Nizam.

fotogaleria

"Isso é uma coisa estrutural. A gente precisa que as pessoas apontem os nossos erros. Por exemplo, a Thais na hora que estava te anunciando, ela puxou o seu tique e ela tirou sarro do seu tique. Aonde isso faz ela melhor do que você? É uma desconstrução diária e não é só machismo, é tudo. Ela apontou uma falha em você do mesmo jeito que você apontou uma falha em outra pessoa. A gente tem que se desconstruir todos os dias", disse a irmã de Nizam ao tentar defendê-lo.

Ed Gama, então, encerrou a entrevista com Hanna e Thais aproveitou para pedir desculpas a Nizam. "A gente não está aqui para julgar ninguém. A gente está aqui para mostrar, assim como ela mostrou, um erro, uma falha. A gente está aqui para mostrar situações que aconteceram, esclarecer situações que aconteceram. Logo no início do programa a gente estava, sim, brincando", disse a apresentadora.

"Falamos de arrepiar, que você ficou nervoso, aí você começou a fazer um tique. Você não estava aqui na hora, a gente estava anunciando. Antes de você entrar, a gente sempre faz uma brincadeira com coisas que aconteceram na casa. Se te ofendeu, desculpa. Era uma brincadeira que a gente faz com todos", finalizou.