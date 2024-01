Nizam recebe carinho dos fãs na porta dos Estúdios Globo

Rio - O ex-BBB Nizam foi cercado por fãs ao chegar nos Estúdios Globo, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta segunda-feira. Simpático, o ex-brother atendeu aos seus admiradores e posou para muitos fotos no local.

O ex-participante vai tomar café da manhã com Ana Maria Braga no "Mais Você" desta segunda-feira. Nizam foi o quarto eliminado do reality show na noite deste domingo. Ele levou a pior em um paredão contra Giovanna Pitel e Raquele.

