Yasmin Brunet - Reprodução/Globo

Yasmin BrunetReprodução/Globo

Publicado 22/01/2024 13:54

Rio - Yasmin Brunet ficou incomodada com um termo racista utilizado novamente por Lucas Luigi no "BBB 24", e conversou sobre o assunto com Wanessa Camargo , nesta segunda-feira (22).