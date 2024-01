Vanessa Lopes cai no choro no BBB 24 - Reprodução/Instagram

Publicado 22/01/2024 12:38 | Atualizado 22/01/2024 12:46

Rio - Priscila Caliari, amiga próxima de Vanessa Lopes , quebrou o silêncio e revelou detalhes sobre o estado de saúde mental da influenciadora digital que desistiu do "BBB 24".

"Graças a Deus, a melhor coisa que ela fez foi apertar aquele botão porque agora, ela está com a família dela, está bem, está recebendo os cuidados que ela precisa”, disse.

"Infelizmente vocês conseguiram ver um outro lado, que é o que acontece quando a internet pega alguém para Cristo", acrescentou em um vídeo compartilhado nas redes sociais.

Por fim, a jovem deixou um alerta. "Cuidar da nossa cabecinha e ter cuidado com a do outro, porque o que você diz afeta e muito a vida do outro".