Giovanna do "BBB 24"Reprodução/Globo

Publicado 22/01/2024 16:01

fotogaleria Rio - A produção do "BBB 24" interviu nesta segunda-feira (22) e alertou Giovanna para que ela tome mais cuidado com o seu pé quebrado.

"Você precisa reforçar o cuidado com seu pé, conforme já foi orientada. Mais repouso e ao se movimentar sempre usando as duas muletas. Evitar ao máximo o apoio sobre o pé machucado. […] Mais cuidado ou sua participação no programa pode acabar", disse a equipe.

Giovanna ouviu todo o aviso com as mãos na cabeça e apenas respondeu com "Tá bom". Depois, ela chorou na sala.

A sister fraturou o quinto metatarso logo no terceiro dia dentro do programa, após cair em uma das festas. Ela precisará usar uma bota ortopédica por cinco semanas