Wanessa Camargo diz ter medo de DaviReprodução

Publicado 23/01/2024 07:52 | Atualizado 23/01/2024 07:55

Rio - A cantora Wanessa Camargo e Davi tiveram uma conversa após a dinâmica do Sincerão, no "BBB 24", na noite desta segunda-feira. Wanessa disse que tem "medo" de conversar com Davi porque ele grita e isso traz "gatilhos" para ela.

Davi procurou Wanessa, Yasmin Brunet e mais alguns brothers para pedir desculpas por ter gritado durante a dinâmica do Sincerão, quando Luigi citou seu nome e afirmou que ele desperdiçava comida. O baiano disse que errou ao se exaltar e resolveu pedir desculpas. Foi então que Wanessa disse ter medo dele e que não adianta ele se retratar e não mudar.

"Tenho gatilho com quem grita, uma mulher falar mais alto pra falar com você... Tenta melhorar, não é a primeira vez, você fica nervoso... Fui prejudicada sim [pela comida], a minha ideia foi 'ele tentou se desculpar, foi um put* almoço'... Faz um tempo que estou na xepa", disse Wanessa.

Davi reforçou que não houve desperdício de comida. "Estou sendo muito humilde aqui, vim pedir desculpa da forma que me expressei, tive uma interpretação errada. Quero que saibam que o que faço aqui é de coração. Não houve desperdício da comida, todos se alimentaram bem, mas estou sendo humilde, vim pedir desculpa", disse o brother.

Wanessa afirmou que Davi é "incrível", mas voltou a dizer que tem medo dele. "Eu tenho medo real de falar com você, real, e eu não vou falar, que eu não consigo falar com alguém que tenho medo, que grite comigo daquele jeito. Você tem uma forma de se comunicar que é no grito, forma agressiva, que intimida. Já convivi com gente assim, não quero falar mais, acabo me afastando, uma coisa que me incomoda profundamente. Põe sua cabeça no lugar e para de fazer isso", disparou a cantora.

"Não sou bicho, sou ser humano, não precisa ter medo de mim, mas tem situações que me tiram do sério", finalizou Davi. O papo entre os dois repercutiu na internet.

"A Wanessa tem medo de falar com o Davi mas quer ter um filho com Dado Dolabella", disse uma pessoa no Twitter. "A fala da Wanessa Camargo sobre Davi lembra muito as manifestações da Ivy e Marcela sobre o Babu no BBB 20", comentou outro internauta. "Toda edição uma pessoa preta sendo pintada de agressiva e o mais curioso é que a Wanessa é casada com um cara que simplesmente agrediu todas suas ex, mas o que desperta gatilhos e medo nela é a forma do Davi se defende", disparou um telespectador.