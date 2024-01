Rodriguinho no BBB 24 - Reprodução/Globo

Rio - Durante papo com Pitel no quarto do Líder do BBB 24, Rodriguinho revelou que precisou fazer terapia para ajudar a melhorar seu comportamento explosivo com a mulher, Bruna Amaral.

"Comecei a fazer terapia por causa disso. Eu te contei... Negócio da Bruna, né? Eu era maluco, ficava louco. Saía xingando, brigando, sem motivo, sabe? Até que eu tive que... Comecei a fazer ela sair do eixo, eu saía do eixo, eu comecei a fazer ela sair do eixo... Começou a ficar uma coisa chata. Eu falei: 'A gente precisa se cuidar'", disse. "Comecei a fazer terapia por causa disso. Eu te contei... Negócio da Bruna, né? Eu era maluco, ficava louco. Saía xingando, brigando, sem motivo, sabe? Até que eu tive que... Comecei a fazer ela sair do eixo, eu saía do eixo, eu comecei a fazer ela sair do eixo... Começou a ficar uma coisa chata. Eu falei: 'A gente precisa se cuidar'", disse.

Em seguida, o pagodeiro disse que "isso não faz parte nem do Rodrigo antigo, ter que ir para as vias de fato com alguém, mas não é legal alguém ficar gritando com você", completa.

