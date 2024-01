Rodriguinho sai em defesa dos brothers após falas sobre corpos das mulheres - Reprodução / Instagram

Publicado 23/01/2024 19:42 | Atualizado 23/01/2024 19:45

Rio - Rodriguinho voltou a falar nesta terça-feira (23), com Giovanna Pitel sobre a polêmica conversa que aconteceu entre o pagodeiro, Nizam, Lucas Pizane e Vinicius no Quarto do Líder durante o primeiro reinado do cantor no "BBB 24", eles opinaram sobre os corpos das mulheres que estão no reality.

Hoje, Rodriguinho saiu em defesa dos homens da casa. "Se os meninos falaram de corpo de mulher, os meninos são solteiros. Fod*-se", declarou o cantor. E Giovanna Pitel rebateu: "Não. Não é fod*-se, não. É a forma como você fala e a forma como o Brasil recebe".



"Não foi falado. Eu tenho certeza que não foi de uma forma escrota. Eu vi. Ainda falei… não vi nenhuma escrotidão no papo. Eu estou falando sério. Não lembro de uma escrotidão assim. Estou assustado com a frase do Pizane que 'eu tenho medo de repetir [o que foi dito]'. Não teve isso", afirmou Rodriguinho.