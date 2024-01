MC Mirella - Reprodução/Instagram

MC MirellaReprodução/Instagram

Publicado 23/01/2024 18:13 | Atualizado 23/01/2024 18:18

Rio - MC Mirella opinou nesta terça-feira (23) por meio das redes sociais, sobre as constantes falas dos participantes do "BBB 24", onde sugerem uma desistência

"Cara, não entendo essa neura de querer toda hora desistir. Aff, reality top, o maior em visibilidade... Pra que isso? Aguenta o tranco", disse ela.

A funkeira comparou a vida no "BBB" com a de "A Fazenda", programa que participou em 2020. Nele, os participantes precisavam acordar cedo para cumprir as tarefas domésticas e com os animais.

"Esse povo do BBB o tempo todo fala em desistir e sair. Gente, imagina esse povo na Fazenda, que ia ter que acordar cedo para fazer as tarefas?", concluiu ela.