Wanessa fala sobre namoro com Dado DolabellaReprodução/Globo

Publicado 23/01/2024 12:48 | Atualizado 23/01/2024 13:50

Rio - Wanessa, 41 anos, deu detalhes do namoro com Dado Dolabella, 43, durante conversa com Beatriz e Alane no BBB 24. O trio falava sobre a relação de Deniziane e Matteus quando a cantora entrou no assunto.

Ela falou sobre a saudade que sente da família e do namoro e revelou detalhes sobre a fase quente do relacionamento.

"Meus filhos eu nem preciso falar, né? Mas eu e o Dado [Dolabella], a gente tá muito recente de volta. E a gente tá em fase de namoro ainda. A gente é muito... fogoso. Ridículo eu falar isso, ai que brega", disse a famosa aos risos.

Antes disso, Beatriz falou sobre o novo casal do BBB 24. "Any [Deniziane] está na cama com Algrete [Matteus]".

"Eles dormiram de conchinha, até onde eu entendi, e agora estão de conchinha de novo", responde Alane. "Ela falou que não ia mais dormir junto, ai meu Deus...", disse Wanessa com bom humor.

Wanessa e Dado reataram o namoro em 2022 após o fim do casamento de 17 anos da cantora com Marcos Buaiz, com quem teve dois filhos. Os dois namoraram pela primeira durante quatro anos no ano 2000.