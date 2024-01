Pitel revela que pediu para sua equipe de redes sociais não postar nota de esclarecimento - Reprodução

Pitel revela que pediu para sua equipe de redes sociais não postar nota de esclarecimentoReprodução

Publicado 23/01/2024 22:50

Rio - Giovanna Pitel revelou, nesta terça-feira (23), que pediu para sua equipe de redes sociais antes de entrar no BBB 24, para que não publicassem nota de esclarecimento em seu nome. Em conversa com Rodriguinho, a sister contou que quer ter a oportunidade de se desculpar caso faça algo errado dentro do programa.

"Eu sei que eu sou a pessoa que vai ter os erros potencializados e os acertos quase não vistos, mas eu não quero nota de esclarecimento, não quero pedido de desculpa, eu não quero que vocês façam nada por mim, só digam que eu vou ver quando eu sair de lá", começou.

Em seguida, Pitel explicou o que a motivou a fazer o pedido. "Porque do mesmo jeito que eu tive a oportunidade de errar, eu quero ter a oportunidade de ver o que aconteceu, explicar se for explicável ou me desculpar se for a questão. Mas eu quero fazer isso. Eu não quero que pareça que eu sou um robô e que a equipe da Giovanna está pedindo desculpa por ela. Não, porque não foi vocês que erraram, quem errou fui eu. Eu quero ter a oportunidade de me desculpar", disse.

