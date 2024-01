Fernanda no BBB 24 - Reprodução/Globo

Publicado 23/01/2024 13:19 | Atualizado 23/01/2024 13:24

Rio - Fernanda revelou durante conversa sobre sexo com Giovanna Pitel, Bin Laden e Vinicius que tentou levar um 'brinquedinho erótico' para o 'BBB 24', mas foi impedida pela produção do programa. "Não deixaram eu trazer meu vibrador", contou ela na madrugada desta terça-feira (23).

Fernanda ainda revelou que não curte sexo com várias pessoas porque sexo para ela é troca de energia e afirmou. Bin Laden também falou que não curte, pois vem de "outra criação".

Com o papo caliente, Bin aproveitou para perguntar à Pitel se, mesmo com relacionamento aberto, ela ficaria com algum brother. A sister disse que não se interessou por nenhum participante.



O MC em seguida revela que está preocupado de o público achar que ele está "atirado para todos os lados" devido as "brincadeiras" na casa.

"Eu brinco e tal... Tava até pensando no banheiro se as pessoas estão pensando mal nas minhas brincadeiras", falou.