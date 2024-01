Vinicius é o quinto eliminado do BBB 24 - Reprodução

Publicado 24/01/2024 07:36 | Atualizado 24/01/2024 07:40

Rio - O paratleta Vinicius, de 29 anos, foi o quinto eliminado do "BBB 24", na noite desta terça-feira. Ele estava em um paredão quíntuplo contra Giovanna Pitel, Marcus Vinicius, Luigi e Alane. Vini foi o menos votado para ficar na casa e recebeu apenas 9,92% dos votos.

Alane teve 40,85%, Marcus Vinicius ficou com 20,75%, Giovanna Pitel conseguiu 15,96% e Luigi ficou em penúltimo com 12,52% dos votos para permanecer no reality show. No total, o Paredão recebeu 13.314.282 votos.

O apresentador Tadeu Schmidt disse aos telespectadores que iria "confundir" os confinados com seu discurso de eliminação. "Finalmente, chegamos aos 20 participantes. Será que todo mundo sabe a diferença entre correlação e casualidade? Casualidade é quando a gente tem a causa e a consequência. Correlação é quando uma coisa acontece e a outra também, mas uma não é a causa da outra", iniciou.

"Quando alguém é eliminado, é possível dizer a causa? Às vezes dá sim. Outras vezes é impossível. Normalmente é um conjunto de fatores. Adversários de Paredão, momento. Como enxergar respostas num Paredão com cinco pessoas?", questionou, antes de dar a sentença. "Você chegou ao fim da corrida, Vinicius".

O paratleta conversou brevemente com Tadeu no estúdio e disse que tentou se blindar, mas dentro do "BBB" tudo muda. "Foram grandes emoções. Eu tento me bloquear e ser insensível, mas entrando por aquela porta, nunca chorei tanto na minha vida", disse Vinicius.