Rodriguinho reflete sobre seu jogo no BBB 24Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 24/01/2024 15:40

Rio - Após a eliminação de Vinicius, Rodriguinho refletiu sobre seu jogo no "Big Brother Brasil 24", da TV Globo. Em conversa com Fernanda, Luigi e Giovanna Pitel, o cantor disse que suas estratégias estão erradas, já que as duas indicações como líder - Davi, no segundo paredão, e Alane, desta última vez, - ainda seguem na disputa pelo prêmio do reality, que pode chegar a R$ 3 milhões.