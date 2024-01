Matteus fala sobre sonho com Deniziane - Reprodução / Globoplay

Matteus fala sobre sonho com DenizianeReprodução / Globoplay

Publicado 24/01/2024 14:03 | Atualizado 24/01/2024 14:06

Rio - Matteus arrancou risadas de vários brothers, nesta quarta-feira, ao dizer que não poderia revelar o teor de seus sonhos com Deniziane. Na cozinha da casa do "BBB 24", o estudante de engenharia agrícola brincou ao dar a entender que seus sonhos com a fisioterapeuta eram "quentes".

O bate-papo começou quando Marcus contou ter sonhado com os colegas de confinamento. "Eu já sonhei com vocês aqui da casa, mas não aqui, em outros lugares da vida", disse.

Em seguida, MC Bin Laden também afirmou ter sonhado com os brothers. "Eu sonhei que eu estava no carro com a Any [Deniziane] e mais alguém", relembrou.



Marcus, por sua vez, não perdeu a piada e disparou: "Já sonhou que estava no carro com a Bia e tal?" e Matteus opinou: "É que aí não é sonho, é realidade".

Compactuando com a brincadeira, o funkeiro perguntou ao estudante de engenharia se ele lembrava de ter sonhado com a fisioterapeuta. "Sim, só que eu não posso contar o sonho", respondeu o brother, brincalhão, arrancando sorrisos dos participantes.