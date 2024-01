Wanessa no BBB 24 - Reprodução/Globo

Publicado 24/01/2024 15:05 | Atualizado 24/01/2024 15:11

Rio - Dado Dolabella rebateu uma crítica de uma seguidora sobre Wanessa Camargo ser vegana e fumar no "BBB 24".

"Tão natureba...Tão vegana... E fuma. Dos bichos tem dó e dos próprios pulmões não", escreveu um internauta em uma foto do casal."Veganismo não é sobre ter saúde ou sobre o ser humano... é um movimento que busca excluir, na medida do possível e praticável, todas as formas de exploração e crueldade contra animais na alimentação, vestuário e qualquer outra finalidade e, por extensão, que promova o desenvolvimento e uso de alternativas livres de origem animal para benefício de humanos, animais e meio ambiente", justificou Dado.