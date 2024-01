Wanessa Camargo e Rogério Flausino - Reprodução

Publicado 25/01/2024 09:31 | Atualizado 25/01/2024 09:36

Rio - A banda Jota Quest se apresentou na festa desta quarta-feira no "BBB 24" e os internautas relembraram que o vocalista do grupo, Rogério Flausino, já namorou uma das participantes do programa: Wanessa Camargo.

"Curiosidade: Pra quem acompanha a vida e carreira de Wanessa Camargo sabe que ela já namorou o cantor Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest, que está cantando no #BBB24 hoje. Será que ela vai aproveitar o show?", escreveu uma pessoa no Twitter.

Os internautas, então, entraram em um debate sobre o relacionamento de Wanessa e Rogério. Algumas pessoas afirmaram que eles só "ficaram" e outras continuam afirmando que os dois namoraram.

Atualmente, Wanessa namora o ator Dado Dollabella. Anteriormente, ela foi casada com o empresário Marcos Buaiz, com quem tem dois filhos. E antes do casamento, a filha de Zezé Di Camargo já se envolveu com nomes famosos como Erik Marmo, Rodrigo Hilbert, o diretor Ricardo Waddington, Felipe Dylon, o ator Rodrigo Prado e o cantor Leandro, do KLB.