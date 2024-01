Mani Reggo e Davi - Reprodução / Instagram

Mani Reggo e Davi Reprodução / Instagram

Publicado 24/01/2024 19:47 | Atualizado 24/01/2024 19:55

Rio - Mani Reggo, mulher de Davi, se manifestou nesta quarta-feira (24), através das redes sociais, após sua idade ser motivo de especulações dentro do 'Big Brother Brasil 24'. Durante uma conversa entre Pitel, Rodriguinho e Luigi, Giovanna falou sobre o fato do brother ser casado com uma mulher 20 anos mais velha que ele.

fotogaleria

Os internautas entenderam que a sister acusou Davi de estar com Mani por interesse. Logo, a empresária se pronunciou e desabafou: "Vocês contam ou eu conto pra eles que eu não tem dinheiro?", escreveu. "Porque ela não sabe que eu sou pobre de dinheiro e rica de amor. Tanto o Davi quanto eu acordamos cedo para trabalhar muito!", finalizou.

Confira o diálogo:



"Ele não quer gastar com ela [Mani] nem nada, porque quer economizar. Aí, te pergunto, qual é a idade da mulher dele?", perguntou Giovanna. "40 e pouco, ele falou agora pouco", disse Rodriguinho. "A mulher dele tem 42 anos?", falou Pitel em tom de surpresa. "É, o dobro da idade dele", afirmou o cantor.



"É uma mulher experiente, então de uma certa forma já tem seu ganha pão fixo", opinou Luigi. "Eu peguei, Giovanna", declarou Pitel. E o pagodeiro não entendeu: "Eu não peguei, não. Mas depois eu quero pegar".



"São só os fatos. O que ele falou, o que ele faz, quantos anos ele tem, quantos anos ela tem, o que ele quer fazer, que não quer gastar o dinheiro dele", disse Giovanna.