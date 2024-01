Vanessa Lopes - Divulgação/Rede Globo

Vanessa LopesDivulgação/Rede Globo

Publicado 25/01/2024 15:41

Rio - Vanessa Lopes ainda não se pronunciou sobre a sua desistência do "BBB 24" na última sexta-feira (19), ou sequer atualizou os seus perfis nas redes sociais.

fotogaleria

Porém, nesta quarta-feira (24), foi possível notar que fotos da influenciadora digital com seus pais foram excluídas . As únicas que continuam no ar se referem a campanhas publicitárias.

O fato movimentou os internautas nesta quinta-feira (25), que passaram a especular que talvez Vanessa tenha se desentendido com os pais após sua saída do programa.

Os genitores não se pronunciaram sobre essa especulação mas internautas resgataram que um dia antes da desistência de Vanessa, ambos vieram a público para dizer que as atitudes de sua filha dentro da casa eram "normais".

"Estou muito feliz, muito satisfeita com a participação de Vanessinha no programa. Para quem está preocupado com a saúde mental dela, deixa eu falar uma coisa para vocês, acho melhor vocês se preocuparem com a saúde mental de vocês, gente. Agora, estão na narrativa de que ela não está bem. Ela não está bem não, ela está ótima, está sendo 100% ela. Ela é assim aqui fora, chorar não quer dizer nada para ela. [...] Ela é uma menina muito criativa, então nada mais do que ela está sendo lá. Ela está sendo criativa nas fanfics dela e muitas ela está certa", disse Lica Lopes, mãe de Vanessa.

“A Vanessa está sendo muito bem acompanhada, ela também tem acompanhamento fora da casa e que, de novo, ali estamos tratando de um confinamento e o confinamento desperta muita emoção, muita alteração e vai depender do perfil de cada participante", se posicionou Alisson Ramalho, o pai da influenciadora.

A influenciadora digital, no entanto, afirmava durante a sua participação no programa que seus colegas de confinamento eram atores contratados com o intuito de desestabilizá-la emocionalmente, até optar por apertar o botão da desistência.