Big Fone vai tocar pela primeira vez nesta sexta-feira

Rio - O Big Fone vai tocar na casa mais vigiada do Brasil nesta sexta-feira, durante o programa ao vivo, na TV Globo. Quem atender a chamada vai ganhar imunidade e ainda poderá colocar três pessoas no paredão. Com isso, no próximo domingo será formado um paredão quadruplo.

A dinâmica será a seguinte: três pessoas serão emparedadas por atender o Big Fone. O anjo será autoimune e ainda vai imunizar mais uma pessoa. O líder, MC Bin Laden, terá que escolher um entre os quatro que ele colocou na mira para — Davi, Isabelle, Rodriguinho, Wanessa — ir ao paredão.

A casa vota e indica mais uma pessoa para a berlinda. Os três que foram emparedados pela pessoa que atendeu ao Big Fone formam um consenso e indicam mais uma pessoa ao paredão. Haverá a prova bate e volta com seis participantes e dois vão se salvar da berlinda.