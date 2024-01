Equipe de Yasmin Brunet defende modelo de acusação de racismo - Reprodução

Equipe de Yasmin Brunet defende modelo de acusação de racismoReprodução

Publicado 26/01/2024 16:21 | Atualizado 26/01/2024 16:45

Rio - A equipe de Yasmin Brunet saiu em defesa da participante do BBB 24, nesta sexta-feira (26), sobre as acusações de racismo que a modelo vem recebendo por conta de seu comportamento com Davi. No Instagram, os administradores da rede social de Yasmin publicaram uma nota sobre o assunto.

fotogaleria

"Difamação não é entretenimento. Hoje fomos lamentavelmente surpreendidos com um comentário feito por uma pessoa de grande influência na mídia. Em um post feito na rede social Twitter/X, a influenciadora insinuou, de forma implícita, que a influenciadora e empresária Yasmin Brunet e outra colega de confinamento seriam racistas", começou a nota.

Em um trecho, a equipe de Yasmin repudiou o comportamento de administradores de outros participantes. "Compreendemos também, que cada equipe é responsável por conduzir o jogo externo do seu participante, defendendo-o, quando necessário, e também repudiando falas e comportamentos inadequados. Porém, deixa de ser um jogo limpo e saudável quando há a tentativa de transformar conflitos derivados da convivência em narrativas voltadas a pautas sociais, a partir de notícias inverídicas, como quando um dos administradores de um dos participantes publicou um vídeo de Yasmin, alegando que ela estaria perfumando a cama para tirar o cheiro dele", pontuou.

"O vídeo em questão era de dias atrás, e Yasmin estava perfumando sua própria cama, como faz rotineiramente - inclusive em sua casa", afirmou.

Em outro trecho do comunicado, a equipe nega atitudes racistas da participante. "Agir de má fé, tirando vídeos de contexto e divulgando-os no intuito de criar uma falsa narrativa extrapola os limites do jogo e pode acarretar em duras consequências, não só para Yasmin, que está sendo falsamente acusada do que não é, mas para o próprio movimento em questão, que está sendo banalizado", disse.

Confira a íntegra: