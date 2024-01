Vanessa Lopes - Divulgação/Rede Globo

Vanessa LopesDivulgação/Rede Globo

Publicado 26/01/2024 13:01 | Atualizado 26/01/2024 14:23

Rio - Após sua desistência do "BBB 24" , a influenciadora digital Vanessa Lopes está passando por tratamento psiquiátrico com o Dr. Antônio Geraldo da Silva, que é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Em boletim médico enviado nesta sexta-feira, ele afirma que Vanessa "tem boa evolução".

"A paciente Vanessa Lopes Ramalho encontra-se sob meus cuidados médicos, em tratamento psiquiátrico, em domicílio dos pais, acompanhada pelos mesmos 24h por dia. Faz avaliação médica psiquiátrica diária, com boa evolução até o momento, necessitando ficar afastada das atividades de trabalho pelo quadro apresentado no momento. Tem bom prognóstico. Foram solicitados exames complementares para avaliação clínica completa", diz o boletim.

"Tais quadros necessitam também de apoio público, privacidade e empatia com a paciente e seus familiares. O boletim médico será entregue aos pais e à paciente sempre que tenhamos evolução no quadro", finaliza o documento.

Entenda

Vanessa Lopes, de 22 anos, é Tiktoker e tem mais de 40 milhões de seguidores nas redes sociais. Recentemente, ela foi anunciada como uma das integrantes do grupo Camarote, do "BBB 24". Depois de um certo período no confinamento, os internautas começaram a perceber um c omportamento estranho por parte da influenciadora , que começou a criar teorias sobre os outros participantes e conversar com objetos inanimados, como a estátua de um dragão na academia da casa.