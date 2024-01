Gleice e Gil do Vigor saem em defesa de Davi do BBB 24 - Reprodução/Instagram

Gleice e Gil do Vigor saem em defesa de Davi do BBB 24Reprodução/Instagram

Publicado 26/01/2024 17:20 | Atualizado 26/01/2024 17:22

Rio - Em meio à polêmica entre Yasmin Brunet e Wanessa que tentaram tirar Davi do quarto do "BBB 24", os ex-BBBs Gleci Damasceno e Gil do Vigor saíram em defesa do baiano nas redes sociais.

fotogaleria

Dentro da casa, as famosas, e outros brothers, tem apontado o motorista de aplicativo como uma pessoa agressiva, por falar algumas vezes gritando para se posicionar no jogo. Wanessa chegou a falar que ele desperta gatilhos nela e que não olhará mais no olho dele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Davi Brito (@daviooficialll)

"No imaginário de muitas pessoas brancas, espera-se que a pessoa negra seja passiva, esse comportamento mais passivo é tido como o “normal”. Qualquer comportamento empoderado ou que fuja do esperado é muitas vezes interpretado como arrogância e incomoda. Eu amo assistir pessoas negras sem medo de falar e com uma boa autoestima e que exploda quem se incomoda", disse Gleici, campeã do BBB 18.

Gil do Vigor gravou um vídeo dizendo que o que está acontecendo no "BBB 24" é um reflexo do que acontece aqui fora.

"As pessoas nos julgarem sem terem calçado o nosso sapato. É muito fácil chegar para um pobre que lutou a vida inteira e falar que ele é agressivo. Gente, e eu falei isso desde o Big Brother também, porque foi assim que a gente aprendeu na nossa vida... A desigualdade é tão grande que você faz o mesmo ou mais do que o outro e você sempre está atrás", disse Gil.

"Isso começa a gerar um desespero, uma revolta, que a gente quer gritar. Infelizmente, alguém que nunca calçou o teu sapato, nunca vai te entender", completou o ex-BBB.