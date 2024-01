Yasmin Brunet chora no BBB 24 - Reprodução/Globo

26/01/2024

Rio - Yasmin Brunet chorou e desabafou com Bin Laden e Wanessa sobre uma brincadeira feita por Marcus Vinicius no "BBB 24" que a deixou abalada nesta sexta-feira (26).

"Eu não gosto dessas brincadeiras, cara. Eu não vou ficar mais dando intimidade para o Marcus, juro", disse a modelo.



"Qual brincadeira? Eu não entendi", perguntou MC Bin Laden. "O primeiro cancelamento é você, Yasmin Brunet, do BBB 24. Eu não tinha nem pensado nisso e agora já estou noiada", diz.

"Toda hora um negocinho lá de fora, muito chato isso", diz o funkeiro.

"Muito chato a galera que traz, né? Eu não tinha pensado", fala a sister. Wanessa dá sua opinião: "Ele não falou sério."

Mesmo assim Yasmin confirma que não gostou: "Independente, cara. Vamos parar de brincar com cancelamento, com apertar botão. Que raiva que dá disso, vamos parar de brincar com essa m*, que saco isso."

A filha de Luiza Brunet ainda pediu que não comentem de sua chateação com Marcus: "Não quero não, sério. Ele não vai entender." A modelo chora e continua: "É muito cansativo, tem que pensar em tudo".



Wanessa também fala: "A gente fala com ele". Yasmin não concorda: "Não quero não, sério. Ele não vai entender." A modelo continua: "É muito cansativo, tem que pensar em tudo. Tudo."





A sister chora e MC Bin Laden fala: "Mano, não chora. Estou muito triste de ver você chorando."

Yasmin Brunet cogita desistir do reality: 'Vou ser a planta'

Yasmin Brunet desabafou no "BBB 24" na terça-feira (23) e afirmou estar cansada das dinâmicas do programa.

A modelo comentou em conversa com seus aliados que irá mudar sua postura dentro do jogo e se tornará uma "planta" ou apertará o botão da desistência.

O assunto surgiu após Yasmin receber a placa de "inútil" de Lucas Luigi, durante a dinâmica do "Sincerão", o que a deixou indignada.

“Muito chato, cara. É muito desgastante isso, não é a primeira vez que ele [Luigi] faz isso. Nossa que arrependimento de ter ficado defendendo ele. Eu não vou falar mais nada pra ninguém. Eu vou ser a planta que querem que eu seja. Vou ser a planta mais planta que já teve aqui. Eu não sei se vou aguentar, real. Não sei se estou afim de aguentar", disse ela.