Publicado 26/01/2024 14:34 | Atualizado 26/01/2024 14:45

Rio - Fernanda venceu a prova do anjo do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, nesta sexta-feira. Com a vitória, ela está imune e poderá imunizar um outro participante. Dono do colar, a sister escolheu Rodriguinho e Giovanna Pitel para o Castigo do Monstro, conforme tinha combinado com seu grupo.

Um dos eleitos deverá se vestir de cavaleiro e o outro de dragão. "Monstro Cavaleiro e Dragão, um castigo será o cavaleiro e o outro será o dragão. Quando tocar a música do Monstro, os dois deverão ir para a torre do castelo para defender a princesa. Eles precisam ficar de guarda no local até a música parar. Cada castigo perde 300 estalecas e quem estiver no VIP, vai direto para Xepa", dizia as instruções lidas por Fernanda.

A confeiteira ainda levará para o almoço do anjo Luigi, Rodriguinho e Pitel.