Wanessa CamargoReprodução/Globo

Publicado 27/01/2024 07:52

Rio - Wanessa Camargo comentou em conversa com Alane e Yasmin Brunet nesta sexta-feira (26), que está vivendo um "terror psicológico" no "BBB 24".

"Ontem eu entrei no jogo de um jeito... adoraria ser planta pra não estar vivendo esse terror psicológico que eu estou vivendo", disse ela.

A cantora também falou sobre Davi e comparou a situação de exclusão que vivem com ele dentro do reality, com o que Juliette passou na edição de 2021.

"Aqui é bem diferente do caso da Juliette, que foi perseguida. Bem diferente de todas as outras situações. Não tem nada a ver! Sei exatamente o que essas pessoas fazem. [...] Já me f*di muito na vida por conta desses dois lados opostos: um muito egoísta e manipulador, e outro lindo", se explicou.

Ela ainda chamou o motorista de aplicativo de "mentiroso e manipulador". "Posso sair pelo que estou falando, porque cravei o jogo. Não tem outra pessoa que tenha que sair que não seja ele. Ele é perigoso. Gente que mente me dá uma coisa... [...] Não tem honestidade, não tem veracidade", afirmou.

Anteriormente, em diálogo com Lucas Luigi também na sexta-feira (26), Wanessa mencionou que vê "traços" em Davi, que comprovam seu argumento.

"Tem tanto traço ali. A pessoa quando é boa exagera, faz os banquetes... tem tanta coisa que eu peguei. Não cabe a mim. Agora cabe ao Brasil achar se isso é um motivo ou não, enxergar isso ou não. Eu sei que muita gente não tem essa vivência e não percebe. Eu tentei ver todos os outros lados, tentei tirar de mim isso. Tentei tirar de mim essa percepção, mas não tem como. Se você tá vendo amarelo, não tem como o amarelo virar verde. Eu tô vendo. É e é. Pode um dia não ser, mas hoje é", concluiu.