Deniziane e MatteusReprodução/Globo

Publicado 28/01/2024 07:17 | Atualizado 28/01/2024 07:58

Rio - Deniziane e Matteus protagonizaram o primeiro beijo da edição, neste domingo (28) e seguiram em clima de romance até o início da manhã.

A mineira, no entanto, ficou reflexiva sobre o seu relacionamento com o gaúcho dentro do "BBB 24", neste sábado (27).

É que ela está próxima dele desde o início do programa e troca carícias diariamente com o rapaz . Porém, ela nega querer um relacionamento com o brother.

"Acho que eu sou muito fechada em relacionamento depois que eu me machuquei muito. Agora que eu tô me soltando", disse ela durante uma conversa com Beatriz.

Em seguida, mencionou que se sente mal com a situação. "Aqui dentro eu tenho muito medo. Eu durmo de conchinha com ele morrendo de culpa. Eu tô fazendo um casal, mas não quero estar. É hipocrisia dormir junto. Então é um casal ou não é? Minha cabeça fica toda bagunçada, porque eu literalmente não quero fazer um casal, mas o casal tá acontecendo sem eu querer", desabafou.