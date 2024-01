Yasmin Brunet conversa com Alane sobre suas relações amorosas - Reprodução / Globo

Yasmin Brunet conversa com Alane sobre suas relações amorosasReprodução / Globo

Publicado 28/01/2024 20:18

Rio - Yasmin Brunet, Marcus Vinícius e Alane estavam na cozinha da casa mais vigiada do Brasil conversando sobre vida amorosa. A modelo disse ser muito intensa em suas relações. Eu namoro com ficante, só o ficante não sabe", conta ela. Marcus opina: "O nome disso é 'emocionada'. Mas é bom ser emocionada. A gente tem muito amor dentro da gente para dar, para doar". "Eu sou emocionada mesmo! Com muito orgulho, com muito chifre", admita a filha de Luiza Brunet.

Em determinado momento da conversa, Marcus Vinícius fala sobre traições. "Chifre todo mundo tem um dia, está tudo certo", menciona. Então, Yasmin revela: "Eu coleciono, por exemplo".

Marcus também comenta sobre si. "Eu devo estar tendo agora", afirma ele. Alane comenta sobre uma pessoa fora da casa e diz que não sabe se pode dizer se está "levando chifres", por não saber se estavam ou não num relacionamento sério.