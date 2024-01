Luigi participa do Mais Você, da TV Globo - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 31/01/2024 11:01 | Atualizado 31/01/2024 11:39

Rio - Luigi participou do "Mais Você", da TV Globo, nesta quarta-feira, e tomou café da manhã com a apresentadora Ana Maria Braga. Eliminado do "BBB 24", nesta terça, em um paredão contra Alane, Isabelle e Juninho, o vendedor falou sobre sua participação no reality show e se divertiu ao comentar suas expressões, que chegaram a virar meme fora da casa.

"Sou um cara que gosto de pensar em tudo, prestar atenção em tudo. Meu corpo não acompanha muito meu cérebro. Então, tenho que parar esperar a informação chegar no corpo para falar... As vezes o cérebro trabalha, a boca não acompanha e dá aquele delay para a informação vir correta e eu não sair falando qualquer coisa", explicou.

Logo depois, o ex-brother falou sobre sua história de vida. Ele é carioca, trabalha instalando piso vilínico, é vendedor e dançarino. Luigi relembrou o motivo de ser dispensado em alguns trabalhos artísticos devido a sua aparência. "Querendo ou não, para uma gravação de clipe ou pro show, os caras precisam ser mais fortes para ter mais aparência, presença de palco. E sempre fui mais magrelinho. Já fiz vários testes, as vezes chegava até o final e não passava, porque UM era gêmeo, outro mais forte. As vezes, o cara dançava até menos que eu, mas tinha uma aparência mais padrão".

Ana Maria, então, voltou a citar o jeito expressivo de Luigi e sugeriu que ele fosse ator. "Não vou mentir, queria atuar mesmo. Se me der oportunidade, o pai cai de cabeça", destacou o brother, que recebeu um recadinho de Amaury Lorenzo. O ator foi professor de artes cênicas do vendedor.

"Foi uma época muito boa. Estudava iluminação técnica. Quando estava prester a me formar, começou a cenotecnia, como eu trabalhava com meu pai com ferramentas, alumínio, mudei pra cenografia. Mas sempre estudando teatro, sempre quis ser ator. Gosto de trabalhar com criança, fazer personagens infantis. Eles são nosso futuro", destacou Luigi.

'Não gosto de me estressar muito'

O ex-brother admitiu que é um cara 'relax' no dia a dia. "É, não gosto de me estressar muito. Tem certos momentos que rola um estresse, mas tem outros que sou da paz". Cria da Baixada Fluminense, Luigi admitiu que quando presencia situações de preconceito fica nervoso. "Fico, me estresso muito e muito rápido. Tudo que for da parte de injúria, não consigo disfarçar muito. E sou muito transparente".

Na sequência, ele refletiu sobre o que pode ter ocasionado sua eliminação do "BBB 24". "A galera lá estava muito à flor da pele, querendo jogo, jogo. E eu estava vendo o BBB como uma oportunidade. Um cara que só sabia trabalhar, ainda mais depois que tive meu filho (Dom, de três anos). Quando entrei, falei que ia viver o máximo. Sou um cara que evita conflitos aqui fora. Quando rolava os conflitos lá dentro, eu recuava, assistia de longe".

Após rever o discurso de eliminação, o vendedor também apontou sua falta de posicionamento no 'Sincerão', na última segunda-feira. "Poderia ter colocado fogo no parquinho, mas não quis para evitar confusão".

Pensou em desistir

Luigi também assumiu que pensou em apertar o botão de desistência em alguns momentos. "Porque nunca passei mais de três, quatro dias distante deles dois (mulher e filho). A distância dos dois estava me causando um transtorno mental doido", disse o vendedor, que entrou no reality com o objetivo de comprar uma casa. "Sou doido para ter minha casa própria. Quero sair do aluguel e dar uma vida confortável pra minha mulher e meu filho. Quero ver meu filho bem".

'Valorizo o aprendizado'

Durante uma dinâmica da atração, o vendedor elogiou Leidy Elin e relembrou o episódio em que usou termo racista em conversa com ela. "Ela teve a cabeça de conversar comigo mesmo eu tendo errando com ela. Usei uma palavra muito errada com ela, mas ela soube me ensinar. Valorizo muito o aprendizado e ela teve aquele momento de calma, me parou, conversou comigo a sós, me explicou o motivo de não usar a palavra. Mesmo que a palavra lá no meu convívio é normal, saiu pesada porque foi pro Brasil inteiro. Peço perdão, sei que errei...".

Confira trechos da entrevista:

