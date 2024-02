Filha de Juninho manda recado para o pai após eliminação do ’BBB 24’ - Reprodução

Rio - Sétimo eliminado do "BBB 24", o motoboy Juninho participou do "Bate-Papo BBB" com Thais Fersoza e Ed Gama, na madrugada desta quinta-feira. O ex-brother se emocionou ao receber uma mensagem em vídeo da filha, Clara, de quem ele não estava muito próximo antes de entrar no confinamento.

"Toda a sua trajetória dentro do 'Big Brother', pra todos nós da equipe, foi muito emocionante... Ver você desabrochar, os seus posicionamentos. Estávamos todos te achando muito quieto dentro da casa, só que você se mostrou e se mostrou, e conquistou uma torcida incrível", disse Clara para o pai.

"Isso vale mais do que R$ 3 milhões, de verdade. Quando as coisas estavam acontecendo, a gente não estava muito bem", revelou o motoboy, que voltou a falar com a filha pouco antes de entrar no confinamento.

"Eu mandei uma mensagem de Feliz Natal, e ela me respondeu de cara e já me adicionou. Eu fiquei muito feliz com aquilo, me deu uma força e uma coragem para encarar essa viagem louca", disse Juninho sobre a reaproximação de Clara.

Defesa

Antes da eliminação de Juninho, Clara havia postado vídeos nas redes sociais defendendo o pai das acusações de assédio feitas por Alane.

"Essa é a Clara, 19 anos. Filha do Antônio Carlos da Silva Júnior, o Juninho. Desde o início do programa, pela frase que Juninho usou no primeiro dia, muitas pessoas fizeram falsas acusações de que ele era um pai ausente. E durante esse tempo, além de rebater, nós preservamos a imagem da Clara ao máximo. Hoje, vazou um print do story dela no Instagram e foi a gota d'água para que ela escolhesse aparecer e falar sobre tudo que está acontecendo", disse a equipe do ex-BBB.



"O Juninho é um homem preto de 41 anos, que cresceu e vive a realidade da favela. Começou a trabalhar com 12 anos e vive o mesmo processo de desconstrução que todos nós. Ele teve SIM falas erradas. Mas isso não significa que ele seja um assediador. Acusar alguém de assédio para se beneficiar em um jogo, prejudicando a imagem e a vida de um trabalhador de qualquer classe, principalmente de profissionais como motoboy que são tão discriminados, é além de desleal, é desumano!", completou a postagem.



"Seguiremos até o último minuto fazendo a única coisa que nos cabe agora, que é votar e dar a resposta que o Brasil precisa para algo dessa gravidade!", finalizou a mensagem.

