Juninho é o sétimo eliminado do BBB 24Reprodução

Publicado 07/02/2024 07:26 | Atualizado 07/02/2024 07:42

Rio - O motoboy Juninho, de 41 anos, foi o sétimo eliminado do "BBB 24", na noite desta terça-feira. Ele teve 60,35% dos votos no primeiro paredão da temporada em que a votação era para eliminar alguém e não para escolher quem deve ficar. Ao todo, o paredão recebeu 41.733.976 votos.

Em seu discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt deixou bem claro que a acusação de assédio, feita por Alane contra Juninho, é falsa. Segundo ele, caso algum participante tivesse feito algo "fora das regras", o paredão nem aconteceria.

"Quantas vezes na sua vida você não discutiu, brigou com alguém e pensou, se todo mundo visse isso, todo mundo me daria razão. Já pensou se toda discussão na vida fosse assim? Está tudo gravado, vamos rever as imagens, mostrar para as pessoas, e as pessoas vão dizer quem está certo. Só no BBB tem tudo gravado", iniciou.

"E dessa vez tudo se encaminhou para formar esse julgamento. Não é todo dia que o Paredão se apresenta como uma espécie de confronto direto, um duelo. As pessoas brigam e logo depois estão juntas no mesmo paredão. Pronto, vamos ver quem está certo. Alane x Juninho. Juninho x Bia. Quem sair é porque está errado. E ponto final, não tem dúvida. Será? Será que é tão simples assim?", continuou.

"Vocês se enfrentaram mais de uma vez, 24 horas atrás, inclusive, tiveram mais um embate, vocês tiveram a oportunidade de falar bastante sobre o assunto, puderam pegar a opinião dos aliados, puderam pesar tudo o que aconteceu. E, agora, chegando o momento decisivo, é hora de fazer uma reflexão. Você usou as palavras corretas? Você tem certeza do que você está falando? Você tem certeza do que você está defendendo? Se você aposta todas as suas fichas, é fundamental não ter dúvida nenhuma sobre as cartas que estão na mesa", disse.

"Quando o jogo é sério, não dá para fazer um movimento tão importante sem absoluta certeza. Senão ninguém mais vai querer jogar com você. Vamos deixar uma coisa bem clara. Se alguém tivesse jogado fora das regras, este Paredão nem estaria acontecendo. A gente já teria tomado uma atitude. O resultado aqui é como o resultado de um Paredão qualquer. Não é fruto de um fato isolado, mas de um conjunto de variáveis. Esse é um duelo que não tem um vencedor óbvio, absoluto. Está tudo gravado, todo mundo reviu as imagens com calma, mas há espaço pra interpretação. É menos certeza, é mais opinião. Certeza, certeza. Só os nomes. O que dá pra verificar sempre é se tem mais gente a seu favor ou mais gente contra. Teve mais gente que escolheu o outro lado desse duelo. Mesmo assim, depois de ontem, a votação balançou. Não foi o suficiente. E quem foi considerado deselegante e vai embora é você, Juninho", finalizou.





