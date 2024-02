Rodriguinho reclama de tratamento dos participantes do BBB 24 com ele - Reprodução/Globo

Publicado 07/02/2024 18:22 | Atualizado 07/02/2024 18:26

Rio - Rodriguinho desabafou durante conversa com MC Bin Laden, nesta quarta-feira (7), sobre o tratamento dos brothers do grupo Pipoca com eles, do Camarote. O pagodeiro disse que às vezes eles querem mostrar que "são do povão", mas nem sempre estão juntos.

"Tem coisas que a gente tem que lembrar de lá de fora. Todo mundo é ser humano, a gente se respeita, está aqui no mesmo bagulho, mas quando começa a ultrapassar esse limite, você tem que mostrar que esse limite existe. Respeito é bom, mas chega uma hora que começa a ultrapassar", iniciou ele.

Bin Laden concordou e o cantor seguiu. "Eu e você, a gente faz a mesma coisa que os artistas que vem aqui fazem. Qual é a diferença dos caras que estão tocando ali no palco pra gente? Não tem nenhuma. Você vai chegar pro Thiaguinho e mandar limpar a cozinha? Não vai. É a mesma coisa, a gente faz a mesma coisa e eu não gosto que esqueçam isso ", completou.